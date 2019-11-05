Четыре человека погибли в ДТП в ЕАО

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Во вторник, 5 ноября, на трассе в Смидовичском районе Еврейской автономной области столкнулись два автомобиля, после столкновения обе машины загорелись. В результате аварии погибли четыре человека, включая двух детей, количество пострадавших уточняется, передает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД России по региону.
Уточняется, что ДТП произошло на трассе между селами Белгородское и Смидович.
"Водитель Toyota Ipsum не учел погодные условия, а начался снег, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Toyota Wish. Обе машины съехали в кювет и загорелись. Погибли двое взрослых и двое детей из Toyota Wish, есть пострадавшие, их количество и степень травм уточняется", – сказал собеседник агентства.
Как сообщили агентству в УМВД России по региону, погибли девочки 2002 и 2003 годов рождения, женщина 1985 года рождения и мужчина 1978 года рождения.
Ранее пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе Подмосковья. Авария произошла на 159-м километре трассы М-9 "Балтия". Там столкнулись легковушка KIA и грузовой автомобиль. Еще один человек получил травмы.
В конце октября два человека погибли и один пострадал в результате аварии на Варшавском шоссе в ТиНАО. У поселения Роговское, столкнулись три легковых автомобиля. Один из автомобилей стоял на второстепенной дороге и пропускал едущие по шоссе машины. Сзади в него врезалась машина, в результате чего первый отбросило на проезжую часть шоссе, где он столкнулся с третьим транспортным средством.
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