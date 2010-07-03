Два человека погибли в аварии в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли и один пострадал в результате аварии на Варшавском шоссе в ТиНАО. Движение транспорта в районе ДТП затруднено.

"Примерно в 15:20 на 75-м километре Варшавского шоссе в сторону области, у поселения Роговское, столкнулись три легковых автомобиля. Погибли два человека", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД.

Уточняется, что один из автомобилей стоял на второстепенной дороге и пропускал едущие по шоссе машины. Сзади в него врезалась машина, в результате чего первый отбросило на проезжую часть шоссе, где он столкнулся с третьим транспортным средством. Погибшие находились в той машине, которую отбросило на проезжую часть.

Утром в среду, 30 октября, на Варшавском шоссе столкнулись трамваи. В районе ДТП образовались заторы.

Ранее днем в районе Лефортово загорелся автобус. Пассажиров в нем не было. Автобус следовал из парка в гараж. Движение не ограничивали.

