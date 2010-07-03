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Москва 24

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Происшествия

05:25

Автомобиль загорелся после столкновения на северо-западе Москвы

происшествия ДТП город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием легкового и грузового автомобилей случилось в тоннеле на северо-западе Москвы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По улице Народного ополчения в тоннеле произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen Polo и грузового автомобиля "Газель". После столкновения произошло загорание легковой машина в области капота и частично салона", – сообщил источник.

Известно, что общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. На данный момент открытое возгорание ликвидировано. В результате аварии оказались частично заблокированы две полосы движения из трех.

Водителей осмотрели сотрудники скорой помощи. Одного из них госпитализировали.

"После осмотра медиков водитель легкового автомобиля, который столкнулся с "Газелью", госпитализирован", – рассказал источник.

Добавляется, что у водителя грузового автомобиля обнаружено множество ушибов, но от госпитализации он отказался.

Ранее движение на МКАД восстановили после аварии с грузовиком. Столкновение произошло на 40-м километре автодороги.

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