Автомобиль загорелся после столкновения на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием легкового и грузового автомобилей случилось в тоннеле на северо-западе Москвы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По улице Народного ополчения в тоннеле произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen Polo и грузового автомобиля "Газель". После столкновения произошло загорание легковой машина в области капота и частично салона", – сообщил источник.

Известно, что общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. На данный момент открытое возгорание ликвидировано. В результате аварии оказались частично заблокированы две полосы движения из трех.

Водителей осмотрели сотрудники скорой помощи. Одного из них госпитализировали.

"После осмотра медиков водитель легкового автомобиля, который столкнулся с "Газелью", госпитализирован", – рассказал источник.

Добавляется, что у водителя грузового автомобиля обнаружено множество ушибов, но от госпитализации он отказался.

Ранее движение на МКАД восстановили после аварии с грузовиком. Столкновение произошло на 40-м километре автодороги.