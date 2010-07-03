Движение на МКАД восстановлено после аварии с грузовиком

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Движение транспорта на МКАД восстановлено после аварии с участием грузовика, перевозившего баллоны с кислородом. Об этом говорится в Twitter-аккаунте управления ГИБДД по Москве.

"Движение на 40-м километре МКАД восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне магистрали грузовой автомобиль, перевозивший кислородные баллоны, попал в ДТП, участниками которого стали три машины.

Отмечалось, что в результате аварии баллоны с газом оказались на дороге. Из-за ДТП движение транспорта на указанном участке было ограничено до двух полос.

Накануне два человека погибли в результате столкновения грузовика и автомобиля "Лада" в подмосковном Ногинске. Еще один человек пострадал. Авария произошла на 44-м километре автодороги Ногинск – Боровково. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

