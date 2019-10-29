Грузовик с газовыми баллонами попал в ДТП на МКАД

11:27 (обновлено 29.10.2019 12:23)
Фото: соцсети
Грузовик, перевозивший баллоны с кислородом, попал в аварию на МКАД, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Как уточняется, инцидент произошел в районе 40-го километра на внутренней стороне магистрали.
"В районе 40-го километра на внутренней стороне МКАД грузовой автомобиль, перевозивший кислородные баллоны, попал в ДТП, участниками которого стали три машины", – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что в результате аварии баллоны с газом оказались на дороге, а в некоторых наблюдается утечка.
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в ДТП никто не пострадал.
"Пострадавших нет", – сказала собеседница агентства.
Она отметила, что пока движение транспорта в районе аварии частично перекрыто, на месте работают оперативные службы.
На внутренней стороне 40-км МКАД (в районе ТЦ "Мега Тёплый Стан") произошло ДТП с участием четырех автомобилей, включая грузовик. Грузовик перевернулся. На месте работают оперативные службы.— ЦОДД (@gucodd) 29 октября 2019 г.
Движение ограничено до двух полос. Есть серьезные затруднения. Объезжайте! pic.twitter.com/7SRsWAZuVR
Накануне два человека погибли в результате столкновения грузовика и автомобиля "Лада" в подмосковном Ногинске. Еще один человек пострадал. Авария произошла на 44-м км автодороги Ногинск – Боровково. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Ранее автомобиль каршеринговой компании марки Hyundai врезался в отбойник на 43-м километре внешней стороны МКАД. Никто не пострадал.
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