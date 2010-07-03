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Происшествия

26 октября, 20:38

СК проводит проверку после ДТП с четырьмя погибшими под Кировом

происшествия ДТП

Фото: соцсети

Следственный комитет проводит проверку после ДТП в Нолинском районе Кировской области, в результате которого погибли 4 человека, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что микроавтобус "Форд" выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 2114.

На место происшествия выехали следователи. Также проверку проводит региональная прокуратура.

Машины столкнулись в деревне Перевоз примерно в 130 километрах от Кирова. Среди погибших – девочка-подросток 2004 года рождения. Травмы получили девять человек.

Госпитализированы шестеро, состояние двоих оценивается как тяжелое.

Ранее водитель Volkswagen насмерть сбил двух человек на трассе в Калужской области. Погибли женщина 1981 года рождения и девочка 3-4 лет.

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