Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 32

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Число пострадавших в аварии с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 32 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Чувашии.

"В больницу обратился еще один взрослый пострадавший. По итогам обследования ему было назначено амбулаторное лечение", – сказала собеседница агентства.

Ранее в ведомстве сообщали, что в результате аварии пострадал 31 пассажир, в их числе 10 детей. Четверо пострадавших были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи, еще один взрослый и один несовершеннолетний находятся в городской клинической больнице. Остальным назначили амбулаторное лечение.

Троллейбус следовал по городскому маршруту № 1 и перевозил 40 пассажиров. По предварительной информации, во время движения у водителя транспортного средства свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее туристический автобус опрокинулся в Нижегородской области. В результате аварии пострадали 20 человек. ДТП произошло около села Паново-Осаново в Гагинском районе. Туристы возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода в Саратов.

