Два человека погибли в "пьяном" ДТП во Владивостоке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли и один пострадал в результате ДТП во Владивостоке. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отдела ГИБДД регионального управления МВД.

Авария произошла минувшей ночью в районе улицы Садгородской. Автомобиль Toyota Mark II съехал с дороги, въехал в столб уличного освещения, а затем в дерево.

На месте погиб 24-летний водитель, 21-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. У второго пассажира – 21-летнего молодого человека – повреждено лицо. Ему назначили амбулаторное лечение.

Ранее в Чебоксарах троллейбус врезался в столб из-за того, что у водителя свело ногу. Пострадал 31 человек, среди них 10 детей.