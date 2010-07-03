В МВД прокомментировали скандал со сбитым под Кировом ребенком

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Полицейский, сбивший ребенка в Кировской области в июле, не мог предотвратить столкновение. Такое заявление сделали в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным следствия, майор полиции, находясь в отпуске, ехал по главной дороге села Буйское Уржумского района на личном автомобиле. Правил мужчина не нарушал, отметили в МВД. Внезапно на одном из перекрестков на дорогу выехал шестилетний мальчик на велосипеде. Произошло столкновение, которого, как показала служебная проверка, водитель избежать не мог.

Ребенок получил смертельные травмы и скончался, несмотря на оказанную первую помощь. Как подчеркнули в МВД, сотрудник полиции прошел медосвидетельствование после ДТП: следов алкоголя в его организме не выявили.

"От исполнения служебных обязанностей он не отстранен, продолжает выполнять обязанности оперативного дежурного пункта полиции", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости. "Вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности будет решен после принятия процессуального решения", – добавили в МВД.

В июле по факту ДТП с участием полицейского, в котором погиб шестилетний мальчик, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств". Позже в СМИ появилась информация, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Однако результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего мальчика. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторную проверку.

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Похожий случай произошел весной 2017 года, когда женщина за рулем Hyundai Solaris насмерть сбила шестилетнего мальчика во дворе жилого дома в Подмосковье. Тогда судмедэкспертиза также выявила в крови ребенка алкоголь. Однако впоследствии этот результат опровергли. Женщину признали виновной и приговорили к трем годам колонии-поселения.