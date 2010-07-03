В МВД прокомментировали скандал со сбитым под Кировом ребенком

12:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейский, сбивший ребенка в Кировской области в июле, не мог предотвратить столкновение. Такое заявление сделали в пресс-службе регионального главка МВД.
По данным следствия, майор полиции, находясь в отпуске, ехал по главной дороге села Буйское Уржумского района на личном автомобиле. Правил мужчина не нарушал, отметили в МВД. Внезапно на одном из перекрестков на дорогу выехал шестилетний мальчик на велосипеде. Произошло столкновение, которого, как показала служебная проверка, водитель избежать не мог.
Ребенок получил смертельные травмы и скончался, несмотря на оказанную первую помощь. Как подчеркнули в МВД, сотрудник полиции прошел медосвидетельствование после ДТП: следов алкоголя в его организме не выявили.
"От исполнения служебных обязанностей он не отстранен, продолжает выполнять обязанности оперативного дежурного пункта полиции", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости. "Вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности будет решен после принятия процессуального решения", – добавили в МВД.
В июле по факту ДТП с участием полицейского, в котором погиб шестилетний мальчик, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств". Позже в СМИ появилась информация, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Однако результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего мальчика. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторную проверку.
Омбудсмен взял под контроль дело сбитого под Кировом мальчика
Похожий случай произошел весной 2017 года, когда женщина за рулем Hyundai Solaris насмерть сбила шестилетнего мальчика во дворе жилого дома в Подмосковье. Тогда судмедэкспертиза также выявила в крови ребенка алкоголь. Однако впоследствии этот результат опровергли. Женщину признали виновной и приговорили к трем годам колонии-поселения.
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