Водитель Volkswagen сбил ребенка на севере столицы

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Водитель Volkswagen наехал на ребенка на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Нарвской улице в районе дома № 1А. Там водитель совершил наезд на ребенка, а после скрылся с места происшествия.

На месте ДТП работает полиция. Выясняются обстоятельства происшествия. Ведется поиск правонарушителя.

17 сентября водитель автомобиля BMW сбил пешехода в Таганском районе столицы. Инцидент произошел на улице Стройковской в районе дома № 17.

А днем ранее неизвестный на автомобиле Hyundai сбил пешехода в районе Чертаново Северное. После этого он скрылся с места ДТП. Для розыска машины был объявлен план "Перехват".

