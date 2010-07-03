Водитель BMW сбил пешехода в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Таганском районе столицы водитель автомобиля BMW сбил пешехода. Инцидент произошел на улице Стройковской в районе дома 17, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Ведется проверка", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, на месте ДТП работают полиция и скорая помощь. О состоянии пострадавшего пока не сообщается.

16 сентября неизвестный на автомобиле Hyundai сбил пешехода в районе Чертаново Северное. После этого он скрылся с места ДТП. Для розыска машины был объявлен план "Перехват".

