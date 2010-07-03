Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16 сентября, 19:20

Водитель Hyundai сбил пешехода на юге Москвы

происшествия ДТП

16 сентября, 19:20

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/Emevil

Неизвестный на автомобиле Hyundai сбил пешехода в районе Чертаново Северное. После этого он скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Водитель Hyundai с подмосковными номерами совершил наезд на пешехода в районе дома № 9 на улице Кировоградской. Машина скрылась с места аварии, ведется проверка", – сказали агентству.

Для розыска машины объявлен план "Перехват".

Ранее сообщалось, что число погибших в крупном ДТП с автобусом в Ярославской области увеличилось до девяти человек. Это подтвердил департамент здравоохранения области. Травмы в ДТП получили еще 21 человек.

Среди пострадавших есть ребенок. Погибли водители обоих транспортных средств.

Читайте также

происшествия ДТП

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика