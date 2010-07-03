Водитель Hyundai сбил пешехода на юге Москвы

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Неизвестный на автомобиле Hyundai сбил пешехода в районе Чертаново Северное. После этого он скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Водитель Hyundai с подмосковными номерами совершил наезд на пешехода в районе дома № 9 на улице Кировоградской. Машина скрылась с места аварии, ведется проверка", – сказали агентству.

Для розыска машины объявлен план "Перехват".

Ранее сообщалось, что число погибших в крупном ДТП с автобусом в Ярославской области увеличилось до девяти человек. Это подтвердил департамент здравоохранения области. Травмы в ДТП получили еще 21 человек.

Среди пострадавших есть ребенок. Погибли водители обоих транспортных средств.

