Женщина выжила после наезда грузовика в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель грузовика в центре столицы сбил женщину-пешехода. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД РФ по городу.

Инцидент произошел около 13:30 в 3-м Крутицком переулке в районе дома № 18. Водитель грузовика наехал на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая получила различные травмы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель автобуса маршрута № 628 сбил пешехода в столичном районе Отрадное. ДТП произошло на Березовой аллее в районе дома 5а, строения 6. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

