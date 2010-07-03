В ТиНАО задержали виновника смертельного ДТП

Полицейские задержали 18-летнего водителя из Москвы, устроившего аварию, в которой погиб пассажир, а затем скрывшегося с места ДТП. Об этом пишет ТАСС.
Инцидент произошел на 29-м километре Калужского шоссе. Водитель Hyundai Trajet не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. 18-летний пассажир авто скончался на месте от полученных травм, второй пассажир был госпитализирован. Водитель скрылся в неизвестном направлении, но вскоре был задержан.
Выяснилось, что у молодого человека не было прав. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Подозреваемого заключили под стражу.
Ранее водитель автобуса маршрута № 628 сбил пешехода в столичном районе Отрадное. ДТП произошло на Березовой аллее в районе дома 5а, строения 6. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Из-за аварии оказалась перекрыта одна полоса движения.
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