Наибольшее число ДТП с пьяными водителями произошло в ЮВАО

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Наибольшее число ДТП с пьяными водителями произошло в Юго-Восточном административном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
"Наибольшее количество аварий с участием нетрезвых водителей, где погибли и пострадали люди, произошло в Юго-Восточном административном округе города Москвы. По итогам восьми месяцев года зарегистрировано 28 таких ДТП, что в свою очередь меньше, чем в прошлом году на 48%", – сообщили в столичной Госавтоинспекции.
В Южном административном округе зафиксировано 25 аварий подобного плана, что на 56% больше показателей прошлого года. В Восточном административном округе таких аварий произошло 17, в Северном АО – 16. В Северо-Восточном округе и ТиНАО зафиксированы по 11 аварий с участием нетрезвых водителей.
Ранее сообщалось, что с начала 2019 года произошло 439 аварий с участием детей в возрасте до 16 лет, 474 ребенка получили ранения и два ребенка погибло.
До этого говорилось, что в Москве установят 600 комплексов фотовидеофиксации на аварийно опасных участках дорог в 2020 году. Часть камер установят на контроль выделенных полос, чтоб обеспечить приоритет общественного транспорта. Места, где будут установлены камеры, будет определять Госавтоинспекция.
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