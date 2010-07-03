Каждое пятое ДТП с участием детей в Москве происходит во дворах

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Замглавы столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Ходаков рассказал, что в Москве пятая часть ДТП с участием детей происходит во дворах.

По его словам, с начала 2019 года произошло 439 аварий с участием детей в возрасте до 16 лет, 474 ребенка получили ранения и два ребенка погибло, передает РИА Новости.

При этом Ходаков отметил тенденцию к снижению как самих аварий с участием детей в столице, так и снижение числа пострадавших в сравнении с 2018 годом.

Представители ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" ранее напомнили автомобилистам о начале учебного года и призвали их быть внимательнее на дорогах.

До этого заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в сентябре патрули ЦОДД будут дежурить рядом с 50 столичными школами у наиболее загруженных дорог.