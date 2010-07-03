Московских автомобилистов предупредили о начале учебного года

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Представители ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" напомнили автомобилистам о начале учебного года и призвали их быть внимательнее на дорогах. Об этом сообщается на сайте АМПП.
"В ближайшие дни в школах пройдут праздничные линейки, посвященные началу нового учебного года. В связи с этим на улицах города появится большое количество детей. ГКУ "АМПП" просит автомобилистов быть внимательными во время движения и при парковке, а также не оставлять машины в не предназначенных для этого местах", – говорится в сообщении.
Также в организации отметили, что в преддверии 1 сентября инспекторы "Московского паркинга" усилили контроль за соблюдением правил парковки на улицах вблизи школ столицы.
Ранее быть внимательнее на дорогах в первые дни учебного года водителей призвал Центр организации дорожного движения. Там подчеркнули, что после долгих каникул не все дети адаптировались к учебному ритму и не все ученики помнят о необходимости соблюдения ПДД. Помимо этого, многие только начинают ходить до учебного заведения без взрослых и не всегда ведут себя безопасно.
До этого заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в сентябре патрули ЦОДД будут дежурить рядом с 50 столичными школами у наиболее загруженных дорог. Всего для этих целей выделят 20 экипажей. Школы располагаются в Южном, Восточном, Северном, Западном, Северо-Восточном, Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах.
По словам заммэра, три четверти всех ДТП с детьми происходит в пешеходной доступности от учебных заведений. Ликсутов при этом напомнил, что на 2 сентября запланирована акция "Снова в школу!", на которой родители получат листовки с основными правилами поведения на дороге и пять тысяч световозвращающих браслетов.
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