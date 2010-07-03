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16:38

Патрули ЦОДД будут дежурить рядом со школами

город транспорт

16:38

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Патрули Центра организации дорожного движения (ЦОДД) будут дежурить в сентябре рядом с 50 столичными школами у наиболее загруженных дорог. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заммэра уточнил, что всего для этих целей выделят 20 экипажей дорожного патруля. Школы располагаются в Южном, Восточном, Северном, Западном, Северо-Восточном, Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах, сообщает Агентство "Москва".

По словам Ликсутова, три четверти всех дорожно-транспортных происшествий с детьми происходит в пешеходной доступности от школ. На 2 сентября запланирована акция "Снова в школу!", на которой родителям раздадут листовки с основными правилами поведения на дороге, а также пять тысяч световозвращающих браслетов.

Ранее руководитель ЦОДД Вадим Юрьев назвал основное нарушение ПДД в столице – по итогам 2018 года 61% зафиксированных нарушений связаны с превышением скорости.

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город транспорт

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