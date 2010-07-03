"Ехал со скоростью 100 км/ч". Водитель взорвавшейся Tesla – об аварии

Владелец Tesla рассказал об аварии на МКАД

Водитель автомобиля Tesla, загоревшегося накануне на МКАД, рассказал телеканалу Москва 24 о причинах аварии.

Автомобилист признался, что он ехал со скоростью 100 километров в час и не заметил припаркованный эвакуатор. Tesla врезалась боком.

"Я отделался переломом ноги. Дети тоже целы, живы, здоровы. Они сидели пригнутыми на заднем сидении и отделались легкими ушибами. Машина на полной скорости врезалась левым боком в эту ГАЗель. Мы с детьми выбрались из машины: задние двери работали", – рассказал водитель Tesla, глава компании "Арикапитал" Алексей Третьяков.

Мужчина отметил, что в момент аварии он держал руль и использовал функцию "Ассистент водителя", которая не является автопилотом.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП. Предварительная версия – не сработала автоматика, которая должна была остановить электрокар, заметив препятствие.

"Автомобили, когда ездят на автопилоте, накатывают статистику, обучаются. То количество обучения, которое проходило на дорогах России, возможно, было недостаточным. Пограничные ситуации – самые сложные для любой системы автоматического вождения. Единственный способ их избегать – накатать достаточную статистику", – рассказал управляющий партнер Moscow Tesla Club Игорь Антаров.

Эксперты также отмечают, что возгорания – типичные проблемы для электромобилей.

"Известны случаи возгорания и Nissan, и электрических автомобилей Hyundai – это связано с типом батареи. Литий-ионные аккумуляторы очень не любят перегрева. Если нарушена система охлаждения, это может привести к короткому замыканию. И здесь любой тип батареи, даже тот, который находится в телефоне, в коптере – в любом устройстве – может привести не просто к возгоранию, но еще и к взрыву", – рассказывает ведущий программы "Городская автомобильность" на Москва FM Павел Федоров.

Эксперты считают, что инцидент в Москве – очередной удар по имиджу Tesla. Это не первый случай, когда во время столкновения электрокар сгорает как спичка. За последние семь лет зарегистрированы по меньшей мере 14 случаев возгорания машин этой марки.

