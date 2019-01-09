Беспилотник Tesla сбил российского робота Promobot

,Беспилотный автомобиль Tesla наехал на российского робота Promobot. Инцидент произошел на выставке потребительской электроники CES 2019 в Лас-Вегасе в США.

Как сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на российских разработчиков, авария произошла по вине робота. Promobot, работающий на выставке консультантом, неожиданно изменил свой маршрут и вышел на дорогу в тот момент, когда беспилотник ехал в автономном режиме.

В результате инцидента у робота сильно пострадали голова и туловище. Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube.