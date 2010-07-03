В ЦОДД назвали основное нарушение ПДД в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ходе заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения руководитель ЦОДД Вадим Юрьев назвал основное нарушение ПДД в столице. Его слова приводит Агентство "Москва".

"Превышение скорости – самое частое нарушение правил дорожного движения в Москве. По итогам 2018 года 61% зафиксированных нарушений связаны именно с превышением скорости", – отметил Юрьев.

По его словам, превышение скорости сверх установленного ограничения увеличивает риск ДТП в два раза на каждые пять километров в час. При этом скорость более 60 километров в час повышает риск смертельной травмы при ДТП до 90%.

Ранее Госавтоинспекция провела опрос среди водителей о том, в каких условиях они считают возможным превысить скорость. Согласно результатам исследования, 18,3% водителей могут позволить себе увеличить скорость сверх допустимой "на хорошей дороге при хорошей погоде". Превысить на загородной трассе не против 15,39% респондентов. Вместе с тем 10,65% оправдывают превышение скорости спешкой, а 5,89% человек просто любят быструю езду вне зависимости от условий.