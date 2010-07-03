Водителей могут освободить от некоторых штрафов

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Госдуму внесли законопроект, который предлагает освобождать автомобилистов от штрафа за снятое камерами нарушение ПДД, если информация о нем не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Помимо Нилова, авторами документа выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты от ЛДПР Андрей Свинцов и Вадим Деньгин.
Как сказано в пояснительной записке, владельца машины следует освободить от административной ответственности в том случае, если информация о нарушении ПДД не размещена в десятидневный срок после его фиксации "работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи". Как отметили авторы инициативы, автомобилисты все чаще получают уведомления о штрафах за нарушения, совершенные полгода, год или даже три года назад. С принятием нового закона, считают депутаты, водители смогут вовремя узнавать о штрафе и пользоваться возможностью оплатить его со скидкой.
В начале августа СМИ сообщили, что ЦОДД и Российский союз автостраховщиков начали в тестовом режиме проверять наличие полиса ОСАГО в Москве с помощью камер. По данным прессы, нарушителей пока не штрафуют, но столичное ГИБДД отправляет им письма с напоминанием о том, что надо обязательно приобрести полис.
Ранее Минтранс РФ предлагал изменить принципы установки дорожных камер. Ведомство разработало методику, предполагающую размещение комплексов фиксации нарушений в местах, где ДТП случаются чаще всего. По словам главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, четкие правила установки камер хотят закрепить и в федеральном законодательстве.
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