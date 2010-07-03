ГИБДД впервые показала карту со всеми камерами на дорогах

Фото: скриншот сайта гибдд.рф/milestones

ГИБДД запустила на своем сайте интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения средств фото- и видеофиксации на дорогах.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что пока он действует в тестовом режиме. Она пояснила, что он создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, сообщает РИА Новости.

Новый раздел создали после заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения в конце июня. Тогда Владимир Путин потребовал прекратить прятать камеры на автомобильных дорогах. По словам президента, камеры на дорогах устанавливаются для снижения аварийности и травматизма – их нельзя прятать на опасных участках, чтобы подвести водителей под штраф.

В пресс-службе Минтранса сообщили, что в местах установки комплексов аварийность снижается на 20–30%. За пять месяцев текущего года на подмосковных дорогах количество ДТП сократилось на 8%, количество погибших и раненых снизилось на 7%.

Ранее Минтранс предлагал изменить принципы установки дорожных камер. Ведомство разработало методику, предполагающую размещение комплексов фиксации нарушений в местах концентрации ДТП. По словам главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, четкие правила установки камер хотят закрепить и в федеральном законодательстве.