Генпрокуратура предложила наказывать за неправильно установленные камеры на дорогах

Генеральная прокуратура предлагает установить административную ответственность за эксплуатацию установленных с нарушениями камер фото- и видеофиксации на дорогах. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, передает ТАСС.
"Необходимо на заседаниях соответствующих межведомственных групп проработать предложения об установлении единых требований к размещению дорожных знаков на всей территории страны, а также о введении административной ответственности за эксплуатацию камер с подобными нарушениями", – сказал он.
Прокуроры отмечают, что часто камеры устанавливаются при отсутствии документов об организации дорожного движения, а также без учета состояния аварийности, без знаков, предупреждающих водителей об их использовании.
Они приводят в пример, что на трассе М8 были установлены три знака, ограничивающие скорость движения, по распоряжению начальника участка организации, обслуживающей дорогу по госконтракту. В результате более 200 водителей были оштрафованы. Буксман отметил, что та ситуация, когда знак "Остановка запрещена" находится перед пешеходным переходом, а камера фиксирует правонарушение при остановке для пропуска пешеходов, является абсурдной.
Ранее парламентарии от фракции ЛДПР выступили с инициативой полного запрета использования частных комплексов видеофиксации нарушений ПДД. Они предложили внести изменение в статью 2.6 КоАП РФ. Камеры будут находиться только в собственности РФ или регионов. Порядок их установки будет определять правительство.
В октябре 2018 года с такой инициативой выступали в "Единой России". Авторы законопроекта отмечали, что сейчас места размещения камер согласовываются в комиссиях по безопасности дорожного движения, однако для расстановки передвижных камер правил нет.
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