Эксперт оценил законопроект о требованиях к камерам фиксации на дорогах

Автоэксперт положительно оценил идею запрета частных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
"На самом деле очень много нареканий, как устанавливаются эти камеры, как они работают и кто их устанавливает. Во многих случаях, поскольку камеры находятся на балансе частных кампаний, работающих по системе государственно-частного партнерства, камеры устанавливают сами владельцы там, где можно больше заработать", – цитирует RT партнера агентства "Автостат" Игоря Моржаретто.
В пресс-службе депутата Госдумы Ярослава Нилова ранее сообщили, что парламентарии от фракции ЛДПР выступили с инициативой полного запрета использования частных комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Предлагается внести изменение в статью 2.6 КоАП РФ. Камеры будут находиться только в собственности РФ или регионов. Кроме того, порядок их установки будет определять правительство.
В октябре прошлого года с подобной инициативой выступали и в "Единой России". Авторы законопроекта отмечали, что сейчас места размещения стационарных камер в обязательном порядке согласовываются в комиссиях по безопасности дорожного движения, на заседание которых приглашаются представители ГИБДД. В то время как для расстановки передвижных камер правил не существует.
В конце июня на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения, Владимир Путин потребовал прекратить прятать камеры на автомобильных дорогах. По словам президента, камеры на дорогах устанавливаются для снижения аварийности и травматизма – их нельзя прятать на опасных участках, чтобы подвести водителей под штраф.
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