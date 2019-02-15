Полицейских решили снарядить очками дополненной реальности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэрия Москвы планирует оснастить полицейских очками дополнительной реальности с функцией распознавания лиц. Об этом РБК рассказали два источника, участвующие в подготовке проекта.

Разработкой приложения для применения технологии распознавания лиц в очках занимается компания Ntechlab. Ранее она презентовала приложение с очками от японской компании Epson на OC Android.

Ожидается, что очки для столичных полицейских продемонстрируют во время выставки "Интерполитех", которая должна пройти в октябре 2019 года. В Ntechlab не стали комментировать информацию о своем возможном участии в проекте.

Вместе с тем в департаменте информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы подтвердили, что проводится тестирование применения технологии распознавания лиц с передачей информации на очки дополненной реальности. В ДИТ добавили, что пока рано говорить о результатах этого проекта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городская система видеонаблюдения насчитывает 167 тысяч камер. Основная задача системы — обеспечение безопасности граждан. Записи с камер используются в расследовании порядка 70% правонарушений.

