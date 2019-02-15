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10:43

Полицейских решили снарядить очками дополненной реальности

общество технологии

10:43

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэрия Москвы планирует оснастить полицейских очками дополнительной реальности с функцией распознавания лиц. Об этом РБК рассказали два источника, участвующие в подготовке проекта.

Разработкой приложения для применения технологии распознавания лиц в очках занимается компания Ntechlab. Ранее она презентовала приложение с очками от японской компании Epson на OC Android.

Ожидается, что очки для столичных полицейских продемонстрируют во время выставки "Интерполитех", которая должна пройти в октябре 2019 года. В Ntechlab не стали комментировать информацию о своем возможном участии в проекте.

Вместе с тем в департаменте информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы подтвердили, что проводится тестирование применения технологии распознавания лиц с передачей информации на очки дополненной реальности. В ДИТ добавили, что пока рано говорить о результатах этого проекта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городская система видеонаблюдения насчитывает 167 тысяч камер. Основная задача системы — обеспечение безопасности граждан. Записи с камер используются в расследовании порядка 70% правонарушений.

"Это наш город": системы распознавания лиц установят на улицах Москвы в 2019 году

общество технологии

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