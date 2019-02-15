Полицейских решили снарядить очками дополненной реальности

Мэрия Москвы планирует оснастить полицейских очками дополнительной реальности с функцией распознавания лиц. Об этом РБК рассказали два источника, участвующие в подготовке проекта.
Разработкой приложения для применения технологии распознавания лиц в очках занимается компания Ntechlab. Ранее она презентовала приложение с очками от японской компании Epson на OC Android.
Ожидается, что очки для столичных полицейских продемонстрируют во время выставки "Интерполитех", которая должна пройти в октябре 2019 года. В Ntechlab не стали комментировать информацию о своем возможном участии в проекте.
Вместе с тем в департаменте информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы подтвердили, что проводится тестирование применения технологии распознавания лиц с передачей информации на очки дополненной реальности. В ДИТ добавили, что пока рано говорить о результатах этого проекта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городская система видеонаблюдения насчитывает 167 тысяч камер. Основная задача системы — обеспечение безопасности граждан. Записи с камер используются в расследовании порядка 70% правонарушений.
"Это наш город": системы распознавания лиц установят на улицах Москвы в 2019 году
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