Системы распознавания лиц установят на улицах Москвы в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Городская система видеонаблюдения в столице в 2018 году насчитывает 167 тысяч камер. В прошлом году было подключено 7 тысяч камер. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Камеры установлены в подъездах, дворах, общественных местах, общеобразовательных организациях, на объектах торговли и услуг, на объектах строительства, в пешеходных зонах. Их основная задача – обеспечивать безопасность горожан.
По словам мэра, правоохранительные органы столицы работают на основе этой базы данных. Записи с камер используются в расследовании порядка 70% правонарушений. Кроме того, городская система видеонаблюдения помогает работникам жилищно-коммунальной сферы оценивать качество уборки дворов и придомовых территорий, в прошлом году с ее помощью было зафиксировано 170 тысяч нарушений.
Ведется мониторинг работы госучреждений. В городе работает разветвленная система дорожных камер, помогающих пресекать нарушения ПДД и регулировать движение на дорогах.
Также мэр отметил, что в скором времени система распознавания лиц будет внедрена на уличных камерах. "И это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться", – написал Собянин, заключив, что российская столица стала одним из самых безопасных мегаполисов в мире.
Ранее сообщалось, что свыше 8,5 тысячи камер видеонаблюдения собираются установить в Москве в ближайшие два года. Обновлены 29 тысяч подъездных камер и 660 камер в местах массового скопления людей.
Москвичи могут обращаться за записями с городских камер. Для этого нужно позвонить в круглосуточный Общегородской контакт-центр и зарезервировать архив с камер на 30 суток.
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