Записи с камер видеонаблюдения 22 тысячи раз помогли москвичам в 2017 году

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Записи с камер наружного видеонаблюдения 22 тысячи раз помогли москвичам в решении спорных вопросов в 2017 году.

"Запись с камер видеонаблюдения можно использовать в качестве значимых материалов для суда. Чаще всего горожане резервируют видео, чтобы определить, кто виноват в дорожно-транспортном происшествии, или доказать факт порчи имущества или кражи. Также граждане обращаются за видеозаписями в случаях хулиганских действий по отношению к ним, наезда машины или по фактам вандализма в многоквартирных домах", – рассказал замруководителя департамента информационных технологий Александр Горбатько, передает портал мэра и правительства Москвы.

Всего в городе насчитывается более 160 тысяч камер, подключенных к единому центру хранения и обработки данных. Они помогают повысить уровень безопасности в городе. Их используют при расследовании 70 процентов правонарушений, совершаемых в Москве.

Ранее сообщалось, что в Москве к концу года появится около 700 новых камер видеонаблюдения. Большинство из них установят в местах с высокой аварийностью, чтобы снизить количество ДТП. Также камеры появятся на новых выделенных полосах и неконтролируемых участках уже работающих выделенок. Часть новых устройств будут эксплуатировать для розыска угнанных автомобилей.

Также отмечалось, что видеокамеры с системой распознавания лиц внедряют в торговых центрах Москвы. Внедрение данных систем повышает эффективность работы полиции в раскрытии преступлений. В настоящий момент в ряде московских торговых центров данная система уже успешно используется. В частности, видеокамеры с системой распознавания лиц действуют в ТЦ "Атриум" (ЦАО), ОРТЦ "Москва" (ЮВАО), ТЦ "РИО" (ТиНАО), ТЦ "Авеню Юго-Запад" (ЗАО), в тестовом режиме – в ТЦ "Косино парк" (ВАО) и ТЦ "Хорошо" (САО).