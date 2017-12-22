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Видеокамеры с системой распознавания лиц внедряют в торговых центрах Москвы. Внедрение данных систем повышает эффективность работы полиции в раскрытии преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В результате проведенной работы и исполнения администрациями торговых предприятий рекомендаций, разработанных совместно с Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, мы можем проследить тенденцию к снижению количества совершенных преступлений в столичных торговых центрах. Так, согласно данным МВД, за 9 месяцев 2017 года на территории крупных торговых центров Москвы зарегистрировано на 33,6 процента меньше преступлений, чем в 2016 году", – сказал руководитель ведомства Владимир Черников.​

Отмечается, что в настоящий момент в ряде московских торговых центров данная система уже успешно используется. В частности, видеокамеры с системой распознавания лиц действуют в ТЦ "Атриум" (ЦАО), ОРТЦ "Москва" (ЮВАО), ТЦ "РИО" (ТиНАО), ТЦ "Авеню Юго-Запад" (ЗАО), в тестовом режиме – в ТЦ "Косино парк" (ВАО) и ТЦ "Хорошо" (САО).

Всего в московских торговых центрах в настоящий момент функционирует в общей сложности более 17,5 тысяч видеокамер. Кроме того, собственные системы видеонаблюдения (более 7 тысяч видеокамер) имеются во всех крупных сетевых магазинах, которые арендуют торговые площади на территории торговых центров.

Ранее сообщалось, что камеры столичной системы видеонаблюдения подключили к системе распознавания лиц. Она способна в реальном времени узнать пол и возраст человека. Всего к системе подключили более 160 тысяч устройств по всему городу.

Отмечалось, что в объективах камер сейчас находятся 95 процентов подъездов жилых домов, до конца года москвичи смогут самостоятельно устанавливать на своих домах камеры и подключать их к единой системе видеонаблюдения.

Система сравнивает лица людей на записях с базой правоохранительных органов. Эта процедура производится только при необходимости, когда идет поиск нарушителя. Камеры могут помочь выстроить маршрут следования преступника по городу. Система подберет нужные записи с разных устройств, которые засекли подозреваемого.