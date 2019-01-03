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03 января, 23:17

Дополнительные камеры видеонаблюдения планируют установить в Москве

город безопасность

03 января, 23:17

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Фото: depositphotos/Pixinooo

Свыше 8,5 тысячи камер видеонаблюдения собираются установить в Москве в ближайшие два года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Городсая система видеонаблюдения постоянно совершенствуется, установленные камеры меняют на камеры высокого разрешения. В 2019-2020 годы в Москве должны появиться более 8,5 тысячи дополнительных камер, систему продолжат модернизировать.

В единый центр хранения данных интегрируются внешние системы видеонаблюдения. В 2018 году подключили около 8 тысяч камер, в том числе камеры стадиона "Лужники", торговых центров, подземных и пешеходных переходов, камеры видеонаблюдения интеллектуальной транспортной системы, метро и другие.

В конце октября сообщалось, что в Москве установлено 167 тысяч камер, основная задача которых обеспечивать безопасность горожан. Записи камер городской системы видеонаблюдения используют в расследовании 70 процентов правонарушений. Сергей Собянин отмечал, что камеры находятся почти везде.

город безопасность

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