Владимир Путин потребовал прекратить прятать камеры на автомобильных дорогах. Об этом он заявил на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения, передает ТАСС.
По словам президента, камеры на дорогах устанавливаются для снижения аварийности и травматизма – их нельзя прятать на опасных участках, чтобы подвести водителей под штраф.
"Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок", – распорядился российский лидер.
Минтранс предлагает изменить принципы установки дорожных камер. Ведомство разработало методику, предполагающую размещение комплексов фиксации нарушений в местах концентрации ДТП. По словам главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, четкие правила установки камер хотят закрепить и в федеральном законодательстве.
Он уточнил, что должно быть расписано, на каком расстоянии ставятся камеры, сколько их нужно и так далее. Поправки планируется внести в закон об организации дорожного движения.
Такое внимание к вопросу связано с недавним скандалом с установкой частных камер. Их размещали слишком близко друг к другу. Эксперты говорят, что они не снижают аварийность, а только пополняют доходы бюджетов и бизнесменов.
Сейчас в стране почти 12 тысяч стационарных и 4 тысячи передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений.
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