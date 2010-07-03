Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Владимир Путин потребовал прекратить прятать камеры на автомобильных дорогах. Об этом он заявил на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения, передает ТАСС.

По словам президента, камеры на дорогах устанавливаются для снижения аварийности и травматизма – их нельзя прятать на опасных участках, чтобы подвести водителей под штраф.

"Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок", – распорядился российский лидер.

Минтранс предлагает изменить принципы установки дорожных камер. Ведомство разработало методику, предполагающую размещение комплексов фиксации нарушений в местах концентрации ДТП. По словам главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, четкие правила установки камер хотят закрепить и в федеральном законодательстве.

Он уточнил, что должно быть расписано, на каком расстоянии ставятся камеры, сколько их нужно и так далее. Поправки планируется внести в закон об организации дорожного движения.

Такое внимание к вопросу связано с недавним скандалом с установкой частных камер. Их размещали слишком близко друг к другу. Эксперты говорят, что они не снижают аварийность, а только пополняют доходы бюджетов и бизнесменов.

Сейчас в стране почти 12 тысяч стационарных и 4 тысячи передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений.