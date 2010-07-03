В Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Центр организации дорожного движения и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме проверять наличие полиса ОСАГО в Москве с помощью камер. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, нарушителей пока не штрафуют. Столичное ГИБДД отправляет им письма с напоминанием о том, что надо обязательно приобрести полис. Когда тестовый период закончится, водители без ОСАГО получат штраф в размере 800 рублей. Официального подтверждения этой информации в московском главке МВД газета не получила.

Как отмечает издание, возможность проверять с помощью дорожных камер наличие у автомобилистов полисов ОСАГО обсуждается с 2015 года. Дату ввода системы в действие переносили четыре раза из-за проблем технического характера. Так, штрафы за езду без ОСАГО выписывают инспекторы ГИБДД, однако проверять водителя нужно по базе данных РСА. За сутки, уточняет "Коммерсантъ", камеры в столице фиксируют в общей сложности около 50 миллионов проездов машин, поэтому система РСА не может обработать столь значительный объем информации.

Ранее Российский союз автостраховщиков поддержал введение индивидуального расчета тарифов ОСАГО. Как считают в организации, тогда тарифы станут более справедливыми и будут мотивировать водителей к безаварийной езде. Также сообщалось, что в России к 2021 году может появиться сервис оценки качества и стиля вождения, который поможет страховщикам разделять автовладельцев на группы риска. Исходя из этого будет производиться индивидуальный расчет стоимости полиса. Сервис будет использовать данные ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем и систему ЭРА-ГЛОНАСС.

В июне в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности для водителей, которые повторно садятся за руль без полиса ОСАГО. За повторное нарушение штрафовать автомобилистов предлагают на пять тысяч рублей. Альтернативное наказание – лишение права управлять авто на срок от четырех до шести месяцев.