Эксперты прокомментировали подорожание полисов ОСАГО в Москве

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Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал Москве 24, что о повышении стоимости полисов ОСАГО в Москве пока говорить рано.

По его словам, базовая ставка, которую подняли несколько крупных страховых компаний, не является показателем для повышения средней стоимости полисов по региону.

"Базовая ставка – это не совсем верный показатель. И нельзя сразу сказать, что стоимость ОСАГО поднимется. РСА осуществляет мониторинг не в целом, а как среднюю премию по каждому региону. Когда мы будем видеть, что есть средний рост премии ОСАГО, то тогда будет повод делать выводы", – пояснил эксперт.

Он добавил, что рынок страхования в столичном регионе очень конкурентный, поэтому каждый автовладелец может выбрать подходящую компанию.



Евгений Уфимцев исполнительный директор РСА Есть много компаний, которые предлагают минимальную базовую ставку и активно продаются в Москве. Если у потребителей есть возможность выбора и есть компании с маленькими ставками, то не будет проблемы с покупкой полисов.

В свою очередь, председатель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев уверен, что повышение стоимости полисов ОСАГО не за горами.

"Для страховых компаний было важно показать в начале года, что они снижают стоимость. Но если есть тарифный коридор, то страховые компании в ближайшие годы будут периодически поднимать базовую ставку. Снижение возможно только для тех автомобилистов, у кого безаварийный стаж большой", – сказал автоэксперт.

При этом он добавил, что вслед за крупными страховыми компаниями необязательно поднимут ставку и другие игроки.

"Есть два пула основных компаний: первый – "Росгосстрах", "Ингосстрах" и подобные, а другой пул – "РЕСО", "Согласие" и "ВСК". Если и вторые поднимут базовую ставку, то остальные их поддержат", – отметил Канаев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что крупные страховые компании резко увеличили стоимость полиса ОСАГО для столичных автомобилистов. На прошлой неделе "АльфаСтрахование" и "Ингосстрах" повысили базовые ставки на 14 процентов. Также в Москве после майских праздников поднял ставку по ОСАГО и "Росгосстрах" – на 11 процентов.

Таким образом, размер базовой ставки для владельцев легковых автомобилей (и легковых автомобилей с прицепом) этих трех компаний достиг 4 118 рублей. При этом итоговая цена полиса рассчитывается на основе базовой ставки для каждого автомобилиста индивидуально: в расчет берутся возраст, стаж водителя, аварийность езды и прочие коэффициенты.

С 9 января в России вступили в силу новые тарифы по ОСАГО. Согласно указанию ЦБ РФ о расширении тарифного коридора, диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физлиц составляет 2 746 – 4 942 рубля