В Москве подорожали полисы ОСАГО

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице стоимость полисов обязательного страхования автогражданской ответственности резко выросла. На прошлой неделе "АльфаСтрахование" и "Ингосстрах" повысили базовые ставки по ОСАГО, сообщает газета "Ведомости".

Итоговая цена полиса рассчитывается на основе базовой ставки. В расчет берутся возраст, стаж водителя, аварийность езды и прочие коэффициенты. В связи с этим повышение цен затрагивает всех водителей без исключения.

Тарифы и в "АльфаСтраховании", и в "Ингосстрахе" для московских автовладельцев увеличились с 3600 до 4118 рублей (на 14%).

Также базовую ставку ОСАГО в Москве после майских праздников поднял "Росгосстрах". Тарифы для жителей столицы увеличились на 11% – до 4118 рублей.

Издание предполагает, что страховщики планируют компенсировать убытки в регионах за счет платежеспособных клиентов в столице.

Дмитрий Медведев ранее поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту совместно с Банком России рассмотреть до 1 июня возможность включения рисков по ОСАГО в полис каско.

По словам премьер-министра, универсальный полис должен быть дешевле, чем цена ОСАГО вместе с каско, если покупать их по отдельности.

Расширение тарифного коридора ОСАГО позволило компаниям рекордно снизить ставки по страхованию. По словам экспертов, в последний год компании уходили в натуральную форму возмещения убытков.

Между тем выплаты по ОСАГО могут увеличить в четыре раза – с 500 тысяч рублей до двух миллионов. Соответствующий законопроект разработал Кабмин.

