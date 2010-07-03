В Москве подорожали полисы ОСАГО

В столице стоимость полисов обязательного страхования автогражданской ответственности резко выросла. На прошлой неделе "АльфаСтрахование" и "Ингосстрах" повысили базовые ставки по ОСАГО, сообщает газета "Ведомости".
Итоговая цена полиса рассчитывается на основе базовой ставки. В расчет берутся возраст, стаж водителя, аварийность езды и прочие коэффициенты. В связи с этим повышение цен затрагивает всех водителей без исключения.
Тарифы и в "АльфаСтраховании", и в "Ингосстрахе" для московских автовладельцев увеличились с 3600 до 4118 рублей (на 14%).
Также базовую ставку ОСАГО в Москве после майских праздников поднял "Росгосстрах". Тарифы для жителей столицы увеличились на 11% – до 4118 рублей.
Издание предполагает, что страховщики планируют компенсировать убытки в регионах за счет платежеспособных клиентов в столице.
Дмитрий Медведев ранее поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту совместно с Банком России рассмотреть до 1 июня возможность включения рисков по ОСАГО в полис каско.
По словам премьер-министра, универсальный полис должен быть дешевле, чем цена ОСАГО вместе с каско, если покупать их по отдельности.
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