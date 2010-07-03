Эксперт рассказал о рекордном снижении ставок ОСАГО

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Расширение тарифного коридора ОСАГО позволило компаниям рекордно снизить ставки по страхованию. Об этом сообщает ИА "НСН" со ссылкой на директора филиала "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге Владимира Храбрых.

Специалист напомнил, что изменения вступили в силу с января текущего года. В связи с этим страховщики увидели возможность снижения тарифа.

По словам Храбрых, в последний год компании уходили в натуральную форму возмещения убытков.

"Мы смогли договориться со станциями техобслуживания о том, чтобы они выполняли свой ремонт качественно, хорошо и за адекватные цены и таким образом мы увидели снижение среднего убытка. Также мы видим и тенденцию того, что аварийность у нас на протяжении последних трех лет падает не только в каско, но также и в ОСАГО. Это, естественно, тоже влияет на стоимость полиса", – пояснил он, предположив, что вскоре другие компании тоже снизят тарифы.

Главной причиной снижения базовой ставки ОСАГО Храбных назвал выгоду для клиентов.

Ранее сообщалось, что выплаты по ОСАГО могут увеличить в четыре раза – с 500 тысяч рублей до двух миллионов. Соответствующий законопроект разработал кабмин.

