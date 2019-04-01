Что изменится с 1 апреля

В новом месяце в стране проведут индексацию социальных пенсий, а также предоставят дополнительные возможности для покупателей страхового полиса ОСАГО. Кроме того, в России полностью откажутся от аналогового телевидения, а у некоторых авиакомпаний появятся тарифы "без багажа". Подробности – в нашем материале.

Весенний призыв

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

1 апреля в России снова начинается военный призыв. Он продлится до 15 июля, и на службу в армию, как и всегда, примут молодых людей от 18 до 27 лет, признанных годными по состоянию здоровья. Срок, в течение которого призывники будут отдавать долг Родине, не изменился – 12 месяцев.

Полностью список категорий, не пригодных для службы, можно увидеть на официальном сайте министерства обороны.

Индексация социальных пенсий

С 1 апреля увеличится размер пенсий по государственному обеспечению. В этом году коэффициент индексации составит 1,2.

Надбавки получат люди, которым выплачивают социальную пенсию вместо страховой. Кроме того, выплаты повысятся у инвалидов, сирот, работников летно-испытательного состава, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, у ветеранов и других категорий граждан, которым положены социальные отчисления. Всего индексация затронет около четырех миллионов человек.

В результате социальная пенсия в среднем вырастет на 182 рубля и после повышения составит 9 266.

"Бонус-малус" и покупка ОСАГО

Согласно новым правилам, вступающим в силу в апреле, автовладельцы смогут сами выбрать компанию-страховщика при покупке полиса ОСАГО через системы "Единый агент" и "е-Гарант". Ранее в таком случае за них этот выбор делался автоматически: клиенты распределялись между компаниями случайным образом по номеру транспортного средства. Со 2 апреля при покупке бумажного полиса с помощью "Единого агента" владельцам транспортных средств будет предлагаться список доступных компаний-страховщиков прямо в офисе. А для тех, кто заказывает полис в интернете с помощью системы "е-Гарант", перечень доступных компаний высветится на экране.

Однако в день каждый страховщик сможет продать лишь ограниченное количество полисов. Сколько именно – будет прямо пропорционально зависеть от доли компании на рынке. Когда лимит выданных полисов в день будет исчерпан, компания исчезнет из реестра и снова появится там только на следующий день.

Кроме того, с начала апреля в силу вступают изменения системы присвоения коэффициента "бонус-малус" (КБМ). Напомним, при расчете цены полиса ОСАГО он дает скидку тем автовладельцам, которые не являлись участниками ДТП. Теперь коэффициент не будет обнуляться во время перерыва в вождении, скидка или, наоборот, надбавки будут сохраняться. Пересчитываться КБМ будет только раз в год – 1 апреля, и в течение года меняться не будет.

Подробности страхования жизни

Центробанк обязал страховщиков рассказывать россиянам обо всех рисках и самых важных условиях, связанных с приобретением полиса страхования жизни. Теперь во время оформления документов агенты компаний должны четко и ясно донести до клиентов, что высокая доходность по программе такого страхования не является гарантированной. А этот пункт чаще всего привлекает россиян в таких полисах – их расценивают как долговременные инвестиции. И такой исход, правда, не исключен, но и не обязателен – это и должны будут разъяснить всем.

Более того, до клиентов в обязательном порядке должны будут донести информацию о принципах начисления инвестиционного дохода при приобретении инвестиционного страхования, а также о порядке и возможностях расторжения договора с компанией. Кроме того, пользователь должен понимать, что данные инвестиции не являются вкладом, а значит, и не страхуются через Агентство страхования вкладов. Все эти обязанности лягут на плечи страховщиков с 1 апреля согласно указанию руководства Центробанка.

Увеличение перечня продуктов для льготной ставки НДС

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В апреле также обновится список товаров, для которых действует льготная ставка НДС – 10% против стандартных 20%. В основном в перечень входят большинство продовольственных продуктов, медицинские товары, товары для детей и продукты первой необходимости. Теперь список пополнится: некоторые категории дополнят, в перечне появятся, например, декоративные корма для рептилий, детское тесто для лепки, кровати-манежи, вязаные варежки. А для некоторых товаров льготы, наоборот, упразднят: например, из перечня исчезнут некоторые жиры и животные масла, использующиеся для пищевых целей.

Также изменится формат соответствующей документации. В начале месяца появятся новые бланки продаж, дополнительные листы к ним, а также электронный формат документов. Пользоваться обновленной книгой можно будет только во втором квартале этого года. С 1 апреля также будут действовать новые бланки по освобождению от НДС.

Электронные талоны в аэропорту

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В апреле в международном аэропорту Шереметьево начнут обслуживать посетителей по электронным посадочным талонам. По словам генерального директора авиаузла Михаила Василенко, систему уже протестировали, и она готова к работе.

Использование электронных талонов не только увеличит пропускную способность аэропорта, но и поможет сэкономить время самих пассажиров. Получить их путешественники смогут, воспользовавшись интернетом. Во время прохождения онлайн-регистрации пассажирам будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому и можно будет пройти в стерильную зону аэропорта.

При этом отказываться от стандартных "бумажных" билетов не планируют. Такой способ будет все еще предпочтительнее для россиян, которые не часто пользуются авиаперелетами. А для тех, кто еще не привык полагаться на технику и электронные билеты, в аэропорту по-прежнему останется возможность распечатать посадочный талон.

Услуга "без багажа"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В начале апреля пассажиров авиарейсов ждет и другое нововведение. На ряде направлений авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" появятся тарифы "без багажа". Линейку услуг обновят по просьбе пассажиров, которые любят летать налегке.

Раньше людям, путешествующим только с ручной кладью, приходилось оплачивать и перевозку отсутствующего регистрируемого багажа. Теперь пассажиры смогут сэкономить: благодаря новым тарифам снизится стоимость билетов экономкласса, на некоторых направлениях цена может упасть на 30%. Кстати, для пассажиров, привыкших путешествовать с багажом, ничего не изменится.

Куда можно полететь: на рейсах "России" безбагажные тарифы введут на среднемагистральных направлениях, а у "Аэрофлота" обновленный билет можно будет купить для полетов в Берлин, Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, а также в Рим, Милан, Венецию, Болонью, Неаполь и Верону.

Прощание с прошлым

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

В апреле жители России окончательно простятся с аналоговым телевидением. Полный переход на цифровое вещание планируется совершить уже к середине месяца.

99% горожан столицы никакой разницы не заметят, так как они уже давно отказались от аналогового сигнала телевидения. Понять, какой сигнал на вашем телевизоре, просто: если рядом с логотипами центральных каналов вы видите букву "А", значит необходимо подключить цифровой сигнал.

Изменения в расписании пригородных поездов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Апрель знаменуется также началом дачного сезона. А значит, изменится и расписание пригородных поездов, чтобы справиться с потоками москвичей, отправляющихся на природу.

Таким образом, запустят дополнительные 19 электричек и продлят маршруты следования 12 пригородных поездов, а 14 электричек будут ходить с новой периодичностью. Изменения затронут Горьковское, Казанское, Киевское, Павелецкое, Рижское и Савеловское направления Московской железной дороги (МЖД).

Узнать обо всех изменениях в маршрутах вы сможете на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), а также в мобильном приложении перевозчика, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

Московский зоопарк продержит двери открытыми дольше

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Наконец, с 1 апреля изменит режим работы и Московский зоопарк. Теперь он будет открыт для посетителей ежедневно с 8:00 до 19:00, а кассы будут работать до 18:00. Возможно, скоро и московские медведи, наконец, проснутся.