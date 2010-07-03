"Аэрофлот" и "Россия" введут тарифы без багажа

Со 2 апреля на ряде направлений авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" появятся тарифы без багажа. По данным сайта "Аэрофлота", тарифную линейку обновят по просьбе пассажиров, которые путешествуют налегке.
Прежде пассажиры, летавшие только с ручной кладью, были вынуждены оплачивать перевозку отсутствующего регистрируемого багажа. Отныне их избавят от этой необходимости.
Впрочем, для тех, кто путешествует с вещами, ничего не изменится. "На всех рейсах авиакомпании "Россия" и "Аэрофлота" по-прежнему продолжат действовать тарифы, включающие стоимость перевозки багажа", – отметили в пресс-службе.
Тарифы без багажа снизят цены на билеты экономкласса. На некоторых направлениях снижение минимального тарифа составит до 30%.
Отмечается, что на рейсах "России" под коммерческим управлением ПАО "Аэрофлот" безбагажные тарифы введут на среднемагистральных направлениях. А вот на собственных рейсах "Аэрофлота" безбагажные тарифы появятся для перевозок в Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, а также в Рим, Милан, Венецию, Болонью, Неаполь и Верону.
Ранее представители Федеральной антимонопольной службы опровергли данные о высоком росте цен на авиабилеты в первые месяцы 2019 года. По их данным, увеличение стоимости не превысило и 5%.
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