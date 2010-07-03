ФАС не нашла резкого подорожания авиабилетов в РФ

В ФАС опровергли данные о высоком росте цен на авиабилеты в первые месяцы 2019 года.
"В среднем за этот период рост цен не превышает 5 процентов", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что подорожание происходило по нескольким причинам, в частности из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений авиабилетов по льготным ценам и промоакциям.
Согласно данным сервисов электронной торговли билетов, цены на авиабилеты в России за декабрь-февраль в отдельных случаях выросли до 33 процентов. Средний чек по внутренним направлениям вырос на 17 процентов (до 13,4 тысячи рублей), на международных линиях – на 23 процента (до 27,3 тысячи рублей), отметили в Biletix.
Сервис OneTwoTrip указал, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33 процента, на международных – на 18 процентов.
Ранее также стало известно, что ряд авиакомпаний планируют повысить топливный сбор на 200 рублей. Эта сумма закладывается в цену билета. Меру в компании назвали вынужденной из-за снижения курса рубля и роста стоимости авиакеросина.
В онлайн-кассах предупредили о подорожании авиабилетов
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