Цены на авиабилеты в России выросли на треть

Цены на авиабилеты в России за декабрь-февраль выросли на 5-33%, свидетельствуют данные сервисов электронной торговли билетов. Об этом пишет газета "Коммерсант" во вторник, 26 февраля.
Так, средний чек по внутренним направлениям вырос на 17% (до 13,4 тысячи рублей), на международных линиях – на 23% (до 27,3 тыс.), отметили в Biletix.
В свою очередь, сервис OneTwoTrip указал, что средняя цена на внутренних направлениях вырос на 33%, на международных – на 18%.
Источник издания, близкий к Аэрофлоту, объяснил рост цен тем, что авиакомпании работают на грани рентабельности. Он указал, что сервисы билетов не берут в расчеты стоимость валюты.
Собственник авиакомпании "Руслайн" Николай Уланов отметил, что сложным для перевозчиков стал декабрь, поскольку в этом месяце пришлось увеличить закупки антиобледенительной жидкости. Кроме того, он указал, что внутренние направления пользуются невысоким спросом, поэтому авиакомпании стараются переориентироваться на международные.
Цены на авиабилеты подорожали от 5 до 33% в зависимости от направления
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