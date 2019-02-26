"Аэрофлот" повысит топливный сбор на 200 рублей

Компания "Аэрофлот" и ее дочерние структуры ("Россия" и "Аврора") планируют повысить топливный сбор на 200 рублей. Эта сумма закладывается в цену билета.
"Аэрофлот для продажи билетов с 4 марта и перевозок с 1 апреля 2019 года производит повышение топливного сбора на 200 рублей на собственных внутрироссийских рейсах и рейсах дочерних авиакомпаний, выполняемых под кодом SU", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы авиаперевозчика.
Меру в компании назвали вынужденной из-за снижения курса рубля и роста стоимости авиакеросина. Подорожание не коснется направлений, по которым действуют плоские тарифы, – Дальний Восток, Крым и Калининград.
Ранее сообщалось, что цены на авиабилеты в России за декабрь-февраль выросли от 5 до 33 процентов. Так, средний чек по внутренним направлениям вырос на 17 процентов (до 13,4 тысячи рублей), на международных линиях – на 23 процента (до 27,3 тысячи), отметили в Biletix. В свою очередь, сервис OneTwoTrip указал, что средняя цена на внутренних направлениях вырос на 33 процента, на международных – на 18 процентов.
Цены на авиабилеты подорожали от 5 до 33% в зависимости от направления
В начале года эксперты уже фиксировали значительное подорожание авиабилетов. В разговоре с порталом Москва 24 исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев предположил, что дело не только в изменении НДС. Не в меньшей степени на это повлияли рост цен на топливо, изменение курса рубля, а также увеличение расходов на аэропортовое обслуживание и фонд оплаты труда. По итогам 2018 года многие авиакомпании оказались в убытке, потеряв миллиарды рублей, отметил эксперт.
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