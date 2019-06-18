В Госдуму внесли законопроект о лишении прав за повторное отсутствие ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности для водителей, которые повторно садятся за руль без полиса ОСАГО. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроект внесен парламентом Кабардино-Балкарской республики.
"Более строгий вид наказания будет способствовать увеличению количества лиц, которые застрахуют свою гражданскую ответственность, и соответственно, уменьшится количество случаев, в которых потерпевшие будут ограничены в своих правах на возмещение ущерба от ДТП", – говорится в пояснительной записке.
За повторное правонарушение штрафовать автомобилистов предлагают на сумму в размере пяти тысяч рублей. Альтернативное наказание – лишение права управлять автомобилем на срок от четырех до шести месяцев.
Сейчас штраф за вождение без полиса ОСАГО составляет 800 рублей, за управление не вписанным в страховку водителем – 500 рублей. Управление автомобилем с просроченным полисом ОСАГО приравнивается к вождению без страховки.
За повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО, согласно Кодексу об административных правонарушениях, дополнительных санкций пока не предусмотрено.
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