В Госдуму внесли законопроект о лишении прав за повторное отсутствие ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности для водителей, которые повторно садятся за руль без полиса ОСАГО. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект внесен парламентом Кабардино-Балкарской республики.

"Более строгий вид наказания будет способствовать увеличению количества лиц, которые застрахуют свою гражданскую ответственность, и соответственно, уменьшится количество случаев, в которых потерпевшие будут ограничены в своих правах на возмещение ущерба от ДТП", – говорится в пояснительной записке.

За повторное правонарушение штрафовать автомобилистов предлагают на сумму в размере пяти тысяч рублей. Альтернативное наказание – лишение права управлять автомобилем на срок от четырех до шести месяцев.

Сейчас штраф за вождение без полиса ОСАГО составляет 800 рублей, за управление не вписанным в страховку водителем – 500 рублей. Управление автомобилем с просроченным полисом ОСАГО приравнивается к вождению без страховки.

За повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО, согласно Кодексу об административных правонарушениях, дополнительных санкций пока не предусмотрено.

