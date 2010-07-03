В ЦБ рассказали о сложностях объединения ОСАГО и каско

В ЦБ считают, что создание универсального полиса страхования на основе обязательной "автогражданки" и каско повлечет серьезное изменение законодательства.
"На сегодня у нас эти два вида полностью разделены. ОСАГО у нас остается обязательным видом, а каско – добровольным. Мы предложили эту дискуссию еще раз провести вместе с министерством финансов, с иными заинтересованными ведомствами для того, чтобы выработать окончательную позицию", – цитирует ТАСС зампреда Центробанка Владимира Чистюхина.
Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту совместно с Банком России рассмотреть до 1 июня возможность включения рисков по ОСАГО в полис каско.
По словам премьер-министра, универсальный полис должен быть дешевле, чем цена ОСАГО вместе с каско, если покупать их по отдельности.
Ранее сообщалось, что расширение тарифного коридора ОСАГО позволило компаниям рекордно снизить ставки по страхованию. По словам экспертов, в последний год компании уходили в натуральную форму возмещения убытков.
Между тем выплаты по ОСАГО могут увеличить в четыре раза – с 500 тысяч рублей до двух миллионов. Соответствующий законопроект разработал кабмин.
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