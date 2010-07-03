Российский союз автостраховщиков выступил за персонализацию ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российский союз автостраховщиков поддержал введение индивидуального расчета тарифов ОСАГО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

"РСА поддерживает индивидуализацию тарифа по ОСАГО, в результате которой безаварийные водители будут платить за полис меньше, а аварийные – больше. В результате индивидуализации тарифов они станут более справедливыми и будут мотивировать водителей к безаварийной езде", – рассказали в организации.

В РСА рассказали, что заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил об одобрении подготовленного Минфином законопроекта об ОСАГО. Подразумевается, что новый закон индивидуализирует тарифы по обязательной части страхования автомобилей.

Ранее сообщалось, что в России к 2021 году может появится сервис оценки качества и стиля вождения, который поможет страховщикам разделять автовладельцев на группы риска. Исходя из этого будет производиться индивидуальный расчет стоимости полиса. Предполагается, что сервис будет использовать данные ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем и систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Напомним, что в Госдуму внесли законопроект о лишении прав за повторное отсутствие ОСАГО.