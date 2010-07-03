В России женщины попадают в ДТП на 5–10% чаще мужчин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России женщины попадают в ДТП чаще, чем мужчины, хотя средний убыток от аварии у последних выше. Об этом рассказали Агентству "Москва" страховщики.
Проанализировав частоту страховых случаев среди водителей, эксперты пришли к выводу, что автоледи становятся участниками аварий на 5–10% чаще, но у водителей-мужчин средний убыток на 2–3% выше, чем у женщин.
Более того, по словам аналитиков, у мужчин частота ДТП, где автомобиль поврежден без возможности восстановления, на 10–20% выше. В такие аварии, как правило, попадают молодые мужчины со стажем вождения до четырех лет на неновых мощных, но не слишком дорогих машинах. "Для этой категории водителей из-за высоких рисков стоимость полиса КАСКО может возрастать вдвое", – заявили страховщики. По их словам, именно такие клиенты обычно приносят самые крупные убытки.
Гораздо большим доверием у страховых компаний и скидкой до 20% на полис пользуются семейные водители, которые водят более аккуратно. В целом, рассчитывая стоимость полиса для конкретного водителя, специалисты принимают во внимание множество факторов, включая возраст, пол, опыт вождения и семейное положение.
Ранее эксперты составили рейтинг "аварийных" водителей столицы. Как выяснилось, чаще всего за 2018 год в ДТП попадали обладатели имен Алина и Эдуард. При этом, судя по данным страховых компаний, аккуратнее всего водили автомобилисты с именами Анатолий, Леонид, Виктор, а также Кристина, Антонина и Лилия.
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