Составлен рейтинг "аварийных" водителей столицы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Составлен рейтинг "аварийных" водителей в Москве за 2018 год, сообщает Агентство "Москва".

Оказалось, что чаще всего в ДТП попадали обладатели страховых полисов с именами Эдуард, Никита, Валентин, Руслан и Борис. Что касается женщин, то самыми "аварийными" стали Алины, Лидии, Евгении, Яны и Веры.

В рейтинге по всей России на первом месте стоят мужчины с именами Никита, Альберт и Тимур и женщины с именами Полина, Вероника и Алина. Зато замыкают "аварийную" десятку среди мужчин Руслан, Антон, Валентин, Борис, Григорий, Артур и Эдуард, и среди женщин – Валерия, Алена, Евгения, Яна, Эльвира, Мария и Вера.

Аккуратнее всего водят Анатолий, Леонид, Виктор, а также Кристина, Антонина и Лилия.