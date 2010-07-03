Путин подписал закон об ужесточении наказаний за "пьяные" ДТП

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Владимир Путин подписал закон, который ужесточает уголовную ответственность за ДТП в нетрезвом виде. Документ обозначает несколько условий:

– ужесточается наказание, если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью – в этом случае нарушителю будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы (сейчас до 4 лет);

– если ДТП привело к гибели человека – грозит от 5 до 12 лет тюрьмы (сейчас от 2 до 7 лет);

– если ДТП привело к гибели двух или более человек – в этом случае нетрезвому участнику ДТП грозит от 8 до 15 лет тюрьмы (сейчас это 4-9 лет).

Также ужесточается наказание за совершение подобных преступлений на железнодорожном транспорте, в метро, на самолетах, морском и внутреннем водном транспорте. Изменения вносятся в статью 263 УК РФ.

К категории тяжких преступлений добавляются неосторожные деяния, за совершение которых наказание не превышает максимум 15 лет тюрьмы.

На прошлой неделе Совет Федерации одобрил этот закон. Ранее документ был принят Госдумой в третьем чтении. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ежегодно более 4000 человек погибает под колесами пьяных водителей и более 20 тысяч человек получает тяжелые травмы.

