СФ одобрил закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Андреева Ольга

Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает ужесточение наказания за дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии. Документ предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает Агентство "Москва".

За причинение тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить от трех до семи лет лишения свободы. В случае гибели человека вводится ответственность в виде лишения свободы от пяти до 12 лет. Если в ДТП погибли двое и более лиц виновнику будет грозить от восьми до 15 лет тюрьмы.

Ранее документ был принят Госдумой в третьем чтении. Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, ежегодно более 4 тысяч человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 тысяч человек становятся инвалидами.

Ранее в МВД предложили изымать автомобили у водителей, которые находятся в нетрезвом состоянии. Сотрудники министерства также хотят усилить ответственность за отдельные правонарушения в области безопасности дорожного движения.