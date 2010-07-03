В ГИБДД разработали меры по снижению смертности на дорогах

Гибель россиян на дорогах к 2024 году должна снизиться более чем втрое, заявил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин.
По его словам, специалисты проведут колоссальные работы, которые должны привести к сокращению смертности на дорогах. "Если сегодня на дорогах гибнет 18 тысяч человек в год, то к 2024 году число погибших должно сократиться максимум до 5 тысяч человек", – цитирует слова Понарьина "Интерфакс".
Особое внимание будет отведено усилению ответственности водителей и их подготовке. Помимо этого, пройдут усиленные работы по оснащению патрульных подразделений современным транспортом и контрольно-измерительными средствами.
"Серьезные изменения ждут нормативно-правовую базу, большая работа предусмотрена по совершенствованию госстандартов, оказанию медицинской помощи, с упором на своевременную госпитализацию", – добавил Понарьин.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП по вине пьяных водителей. За причинение тяжкого вреда здоровью нетрезвому водителю будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы, сейчас – до четырех лет. В случае гибели человека виновному в ДТП будет грозить от 5 до 12 лет лишения свободы против нынешних 2–7 лет.
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