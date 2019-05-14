Депутаты поддержали ужесточение наказания за "пьяные" ДТП

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП по вине пьяных водителей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объяснил, что сейчас закон не дает понять, насколько высок уровень общественной опасности таких преступлений. По его словам, пьяный водитель объективно понимает возможные трагические последствия своих действий. Тем не менее он намеренно продолжает противоправное поведение, отметил депутат.
За причинение тяжкого вреда здоровью нетрезвому водителю будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы, сейчас – до четырех лет. В случае гибели человека возможно от 5 до 12 лет лишения свободы против нынешних 2–7 лет.
Сроком от 8 до 15 лет накажут, если в аварии погибли двое и более лиц. На данный момент наказание за это составляет от 4 до 9 лет.
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