Как изменилось наказание для водителей за бегство с места ДТП

В России ужесточили наказание для водителей, которые скрылись с места аварии, если в ней серьезно пострадали или погибли люди. Узнайте, какие изменения затронули Уголовный кодекс и в каких случаях виновника аварии ждет тюрьма.

Что изменилось?

Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности для водителей, которые уехали с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), если в аварии серьезно пострадали или погибли люди. Ранее закон в трех чтениях приняла Госдума, а 22 апреля его одобрил Совфед. Изменения были внесены в Уголовный кодекс РФ.

Согласно принятому закону, если водитель скрылся с места ДТП, в котором люди серьезно пострадали, то он может получить наказание:



принудительные работы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же период;

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же период; лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет .

погиб человек

лишение свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет .

погибли двое и более

от четырех до девяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет .

Если водитель уехал с места аварии, в которой, наказанием станет:Если в авариичеловек, то виновнику ДТП грозит:Автоюрист Александр Мальцев пояснил, что теперь водителей, которые не будут уезжают с места ДТП, ждет намного меньшая ответственность по сравнению с "беглецами".

"Нельзя забывать, что если водитель остается на месте аварии, то он также может оказать помощь пострадавшим, а это, в свою очередь, смягчающее его вину обстоятельство, даже если вина будет доказана судом", – пояснил эксперт.





Александр Мальцев автоюрист Тот факт, что водитель скрылся с места ДТП, уже частично доказывает его вину. Он сам себе создает трудности.

Как было раньше?

До принятия закона за побег с места ДТП виновник аварии мог:

лишиться водительских прав на срок от одного года до полутора лет ;

; получить административный арест до 15 суток .

ограничение свободы на срок до трех лет ;

; принудительные работы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового;

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового; арест на срок до шести месяцев ;

; лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового.

принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет ;

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью ; до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет .

принудительными работами сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет ;

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью ; лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет

Показательный пример

Кроме того, если ДТП было с пострадавшими, то водитель мог получить наказание:Если в аварии погиб человек, то для виновника ДТП были возможны:В случае смерти двух и более человек в аварии водителя могли наказать:

Одним из последних громких случаев, когда водитель сбегал с места аварии, произошел 25 марта в районе пересечения МКАД и Можайского шоссе. Внедорожник Mercedes Gelandewagen протаранил "Ниву", в которой находилась семья из Смоленска. 35-летняя Оксана Роменкова погибла на месте, ее одиннадцатилетняя дочь не дожила до операции и скончалась в больнице. Отец семейства – 38-летний Роман Роменков – чудом смог избежать серьезных травм.

За рулем "Мерседеса" в тот день был Муслим Джамбеков, который после аварии скрылся. Через несколько дней он явился с повинной в отдел полиции после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова. Позднее Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором Джамбеков извиняется за свой поступок и говорит, что скрылся, так как после ДТП был в шоковом состоянии и не понимал, что происходит. Виновнику смертельного ДТП грозит до семи лет лишения свободы.

А 17 февраля известная участница шоу "Голос", певица Юлия Райнер за рулем своего BMW сбила на дороге таксиста, который в это время осматривал свою машину. Девушка уехала с места аварии, а водитель такси от полученных травм скончался.

Благодаря камерам наблюдения девушку быстро нашли и задержали, однако затем отпустили под подписку о невыезде. За то, что певица уехала с места ДТП, ее уже лишили водительских прав. Также возбуждено уголовное дело.